Ключевой темой встречи стала демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов в современной боевой обстановке.
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
«Условно, за пять лет — 5 тыс. руб., 10 лет — 10 тыс.»
В Госдуме предложили поощрять семьи за долгий брак
Все ребята, показавшие наивысший результат на ЕГЭ в этом году, получат единовременные выплаты - 25 тысяч рублей за каждый стобалльный результат.
Успехи школьников региона отмечены на совещании Владимира Путина с членами Правительства
Он объединит 10 фитнес-клубов города, инструкторы которых проведут мастер-классы и открытые уроки. 
30 августа на Первомайском спуске самарской набережной состоится фестиваль фитнеса
Впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется специально для родителей обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.
В Самаре состоится финал регионального конкурса родительских хоров, посвященного  80-летию Победы
Конференция водоканалов России в Самаре: день второй.
В Самаре обсудили перспективы развития водоснабжения и водоотведения страны
Большую известность недавно получил её роман «Пойма. Курск в преддверии нашествия», который рассказывает о судьбах людей курского приграничья перед началом вторжения ВСУ.
В СОУНБ в режиме телемоста состоится встреча с писательницей Екатериной Блынской
В ходе которого сотрудники нанесли подростку удары ногами и руками по голове и туловищу, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь.
В Самаре организована доследственная проверка по факту конфликта между охранниками и подростком в ТЦ
В СОУНБ в режиме телемоста состоится встреча с писательницей Екатериной Блынской

27 августа 2025 16:31
140
Большую известность недавно получил её роман «Пойма. Курск в преддверии нашествия», который рассказывает о судьбах людей курского приграничья перед началом вторжения ВСУ.

2 сентября в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить творческую встречу с автором книги «Пойма. Курск в преддверии нашествия» Екатериной Блынской. Встреча состоится в режиме телемоста.

Екатерина Блынская – поэтесса, прозаик, литературный критик и публицист, лауреат и дипломант ряда престижных литературных конкурсов. Большую известность недавно получил её роман «Пойма. Курск в преддверии нашествия», который рассказывает о судьбах людей курского приграничья перед началом вторжения ВСУ. Как признаётся сама писательница, эта книга – «о тревожном ожидании перемен, об окончательном сломе эпох, об ожидании вообще». «Главная героиня, русская Пенелопа, вполне достойна собственного мифа. Частью меня вдохновила на это моя собственная жизнь, наблюдение за людьми, местами, социальными проблемами. Хотелось дать народу шанс быть услышанным через перо. Как во времена великой русской литературы», – добавляет она.

Самарские читатели не только смогут узнать о том, как создавалась эта книга, но и получат возможность пообщаться с писательницей и задать ей свои вопросы. Творческая встреча организована Центром чтения Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург).

2 сентября в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж)

Вход свободный!  12+

