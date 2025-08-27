В СОУНБ в режиме телемоста состоится встреча с писательницей Екатериной Блынской

140

2 сентября в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить творческую встречу с автором книги «Пойма. Курск в преддверии нашествия» Екатериной Блынской. Встреча состоится в режиме телемоста.

Екатерина Блынская – поэтесса, прозаик, литературный критик и публицист, лауреат и дипломант ряда престижных литературных конкурсов. Большую известность недавно получил её роман «Пойма. Курск в преддверии нашествия», который рассказывает о судьбах людей курского приграничья перед началом вторжения ВСУ. Как признаётся сама писательница, эта книга – «о тревожном ожидании перемен, об окончательном сломе эпох, об ожидании вообще». «Главная героиня, русская Пенелопа, вполне достойна собственного мифа. Частью меня вдохновила на это моя собственная жизнь, наблюдение за людьми, местами, социальными проблемами. Хотелось дать народу шанс быть услышанным через перо. Как во времена великой русской литературы», – добавляет она.

Самарские читатели не только смогут узнать о том, как создавалась эта книга, но и получат возможность пообщаться с писательницей и задать ей свои вопросы. Творческая встреча организована Центром чтения Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург).

2 сентября в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж)

Вход свободный! 12+