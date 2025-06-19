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В СОУНБ состоится презентации энциклопедии «Кто есть кто в Самарской области 2025»

19 июня 2025 15:13
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С 2014 года общество с ограниченной ответственностью «Кто есть кто» издаёт ежегодную энциклопедию «Кто есть кто в Самарской области». 

С 2014 года общество с ограниченной ответственностью «Кто есть кто» издаёт ежегодную энциклопедию «Кто есть кто в Самарской области». 

В четверг 26 июня 2025 года в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки по адресу: город Самара, проспект Ленина, 14А пройдёт презентация уже тринадцатого сборника этой энциклопедии. В рамках презентации энциклопедии «Кто есть кто в Самарской области 2025» состоится вручение дипломов  и контрольных экземпляров участникам энциклопедии, концерт самарского диксиленда «Волжский бриз» (руководитель Денис Шевяков) и ансамбля казачьей песни «Сваха» (руководитель Гульнара Божина), а также дружеское чаепитие. 

Регистрация участников и гостей презентации - с 14 часов 30 минут, пресс-подход организаторов презентации для СМИ - в 14 часов 45 минут, начало презентации - в 15 часов.

Каково же содержание энциклопедии под названием «Кто есть кто в Самарской области 2025»? - На обложке сборника объёмом 144 страницы размещены тридцать три цветных фотографии наиболее известных с точки зрения редакции данной энциклопедии лидеров самарского региона текущего 2025 года во главе с Губернатором Самарской области Федорищевым Вячеславом Андреевичем. На форзацах издания размещена социальная реклама: на переднем - о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а на заднем – о российских воинах – участниках специальной военной операции. 

Энциклопедия начинается с обращения к читателям «К тем, кто сегодня делает историю» главного редактора издания, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Кто есть кто» Еругина Юрия Васильевича о кратких итогах развития самарского региона в 2024 году. В разделе «Почётные граждане Самарской области» размещены фотографии и краткие биографические данные обо всех по состоянию на 18 апреля 2025 года сорока одном Почётном гражданине Самарской области.

Продолжает рассказ о наших земляках-героях раздел энциклопедии «Самарцы - герои специальной военной операции».  

Следующий и самый большой по объёму раздел энциклопедии называется «Наши современники». В нём размещены цветные фотографии, даты и места рождения, данные об образовании, основных этапах трудовых карьер, участии в научной, общественной и политической деятельности, наградах, увлечениях и семейном положении около ста известных и заслуженных лидерах самарского региона во главе с Губернатором Самарской области Федорищевым Вячеславом Андреевичем.

Среди вошедших в число лидеров региона в текущем 2025 году по версии редколлегии энциклопедии – представители Правительства Самарской области, Самарской Губернской Думы и других представительных органов власти региона, главы городских округов и муниципальных районов, представители промышленности, бизнеса, сельского хозяйства, образования, медицины, спорта, культуры, туризма, религиозных и общественных организаций, журналистики и печатного дела.

Также в энциклопедии представлены биографии лидеров  общественных объединений, особо отличившиеся в 2025 году.

Далее в энциклопедии размещается актуальный раздел  «Многодетные семьи Самарской области» в связи с объявлением Губернатором Самарской области Федорищевым Вячеславом Андреевичем 2025 года  годом многодетной семьи Самарской области.

А завершается энциклопедия «Кто есть кто в Самарской области 2025» информацией о различных коммерческих и некоммерческих  организациях самарского региона.

Вход свободный. 0+   

 

Фото от организаторов мероприятия


 

 

Теги: Самара

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