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В СОУНБ состоится музыкально-просветительская программа с участием творческого коллектива «AllХимия»
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В СОУНБ состоится музыкально-просветительская программа с участием творческого коллектива «AllХимия»

12 февраля 2025 10:16
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в СОУНБ состоится музыкально-просветительская программа с участием творческого коллектива «AllХимия»

15 февраля в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится музыкально-просветительская программа с участием творческого коллектива «AllХимия», соединяющего музыку, поэзию и аналитическую психологию Карла Юнга. Совершить путешествие внутрь себя жители города смогут вместе с Анной Крестьяниновой (стихи) и Ксенией Солдаткиной (музыка и песни).

«AllХимия это о взаимопроникновении разных видов искусства, о превращении смыслов в образы, о внутренних переменах творцов и зрителей. История о чём-то очень личном, и для каждого о чём-то своём», – так о проекте рассказывают его создатели, которые приглашают своих слушателей отправиться на поиски глубоких корней, причин и смыслов творческой энергии. Оригинальная манера выступлений, как отмечают некоторые поклонники творчества коллектива, сближает «AllХимия» с рок-группой Pink Floyd, известной своими звуковыми экспериментами.

На протяжении предстоящего вечера Анна Крестьянинова и Ксения Солдаткина не только выступят с музыкальными номерами, но и расскажут о философии проекта, а также о классиках психологической науки, чьи произведения помогают людям понять собственную природу.

Хотите стать участником завораживающего действа и по-новому взглянуть на некоторые обыденные вещи? Тогда приходите в областную библиотеку!

15 февраля в 17:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

 

Теги: Мероприятия

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