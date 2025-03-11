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В СОУНБ пройдёт открытая арт-лекция «Художники запасной столицы»

11 марта 2025 14:34
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Гости библиотеки смогут услышать рассказ об изобразительном искусстве Куйбышева военных лет.

12 марта Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить арт-лекцию «Художники запасной столицы». Гости библиотеки смогут услышать рассказ об изобразительном искусстве Куйбышева военных лет. 12+

Во время Великой Отечественной войны Куйбышев не только стал запасной столицей СССР, но и укрепил свой статус важного культурного центра страны: всем хорошо известно, что в городе тогда жили и трудились артисты Большого театра, а также именитые музыканты, такие как Дмитрий Шостакович. Однако гораздо реже упоминается о том, какие художники творили здесь в те трудные годы.

Уже в июне 1941 года на улицах города стали появляться первые военные плакаты «Окна ТАСС», которые куйбышевские художники выполняли по присланным из Москвы трафаретам. Позднее в Куйбышев и вовсе был эвакуирован коллектив московских «Окон ТАСС», в том числе и Георгий Савицкий, сын знаменитого русского художника-передвижника. В городе поселились и многие другие живописцы Москвы, Ленинграда, Минска, Киева: Михаил Кожин, Алексей Романов, Исаак Цыбульник. А какие знаковые имена художников были среди коренных жителей Куйбышева? Какие важные события в мире искусства происходили в запасной столице? Об этом узнаем на предстоящей арт-лекции.

В роли ведущей просветительской встречи выступит Татьяна Петрова – кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Самарской области, член Союза художников России и Ассоциации искусствоведов, заместитель директора по научной работе Самарского областного художественного музея.

Арт-лекция «Художники запасной столицы» пройдёт в рамках комплексного выставочно-просветительского цикла «Арт-запасы. Искусство запасной столицы: музыка, живопись, театр». О новых событиях проекта можно будет узнать в сообществе СОУНБ «ВКонтакте». 

12 марта в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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