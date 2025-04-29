В СОУНБ пройдёт Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне»

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6 мая в губернской столице состоится XVI Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне». Одной из ключевых площадок проведения акции станет Самарская областная универсальная научная библиотека: её посетители смогут услышать проникновенный рассказ о подвиге советского солдата.

Акция призвана знакомить детей и подростков с лучшими образцами литературы о Великой Отечественной войне – ведь именно книги являются тем мостом, который позволяет сохранить память о героизме и самоотверженности наших предков. В роли ведущей просветительской встречи в СОУНБ выступит журналист Татьяна Потоцкая – заместитель директора Самарского областного вещательного агентства (СОВА). Вместе со специальным гостем библиотеки юные самарцы смогут поговорить о чести и долге, семье, верности, любви к Родине. Кроме того, вниманию посетителей библиотеки предстанет рассказ детского писателя Анатолия Митяева «Отпуск на четыре часа», текст которого прочитает Мария Пошехонова – заместитель директора по науке СОУНБ.

Международная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне» организована Самарской областной детской библиотекой и проводится при поддержке министерства культуры Самарской области. За 15 лет участниками акции стали более 8 миллионов детей и подростков со всех уголков России, а также из стран зарубежья.

6 мая в 11:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, Центр изучения книжной культуры отдела редких книг (1 этаж).

Вход свободный!

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Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ