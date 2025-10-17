В СОУНБ пройдет лекция о психологии совместимости

162

Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования. Гостей библиотеки ожидает лекция на тему «Как узнать „того самого?“ Что психология знает о совместимости».

Участникам встречи расскажут о том, как психология и нейробиология могут объяснить возникновение симпатии и помочь каждому из нас понять, с каким человеком действительно стоит вместе строить будущее. В роли спикера выступит семейный психолог клиники «Фрейм 4», эксперт по психологии отношений Сергей Соловьёв.

Можно ли заранее определить совместимость или это всегда игра вслепую? Почему мы часто влюбляемся не в тех, кто нам подходит? Какой вред может принести миф об идеальном партнёре? Наконец, какие мелочи вроде мимики и интонации свидетельствуют о степени прочности ваших отношений? Об этом и многом другом узнаем на встрече!

Хотите поучаствовать в живом разговоре о том, как осознанность и знания о себе делают нас ближе?

Тогда ждём вас 23 октября в 18:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу: г. Самара, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный. Количество мест ограничено!

18+

Предстоящая лекция пройдёт в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который реализуется Самарской областной универсальной научной библиотекой в партнёрстве с Самарской ассоциацией психообразования (САП).