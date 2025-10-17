Я нашел ошибку
Главные новости:
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».
Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве
С 22:00 17 октября по 23 октября.
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
За призы и награды соревновались 200 спортсменов, включая 27 гроссмейстеров. 
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев - бронзовый призер чемпионата России
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.
СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики
В СОУНБ пройдет лекция о психологии совместимости

17 октября 2025 11:39
162
В СОУНБ пройдет лекция о психологии совместимости

Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования. Гостей библиотеки ожидает лекция на тему «Как узнать „того самого?“ Что психология знает о совместимости».

Участникам встречи расскажут о том, как психология и нейробиология могут объяснить возникновение симпатии и помочь каждому из нас понять, с каким человеком действительно стоит вместе строить будущее. В роли спикера выступит семейный психолог клиники «Фрейм 4», эксперт по психологии отношений Сергей Соловьёв.

Можно ли заранее определить совместимость или это всегда игра вслепую? Почему мы часто влюбляемся не в тех, кто нам подходит? Какой вред может принести миф об идеальном партнёре? Наконец, какие мелочи вроде мимики и интонации свидетельствуют о степени прочности ваших отношений? Об этом и многом другом узнаем на встрече!

Хотите поучаствовать в живом разговоре о том, как осознанность и знания о себе делают нас ближе? 

Тогда ждём вас 23 октября в 18:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу: г. Самара, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный. Количество мест ограничено!

18+

Предстоящая лекция пройдёт в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который реализуется Самарской областной универсальной научной библиотекой в партнёрстве с Самарской ассоциацией психообразования (САП).

СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
162
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
164
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
459
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
327
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
363
