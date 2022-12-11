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Состоится встреча в рамках проекта Финансовый ликбез «Моя будущая пенсия. Что о ней нужно знать?»
В СОУНБ ответят на актуальные вопросы о начислении пенсий
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В СОУНБ ответят на актуальные вопросы о начислении пенсий

11 декабря 2022 16:26
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Состоится встреча в рамках проекта Финансовый ликбез «Моя будущая пенсия. Что о ней нужно знать?»

16 декабря 2022 года в 17:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14 А, 2 этаж) состоится встреча в рамках проекта Финансовый ликбез «Моя будущая пенсия. Что о ней нужно знать?»

Спикер: Наталья Пяткова, заместитель председателя правления Самарского отделения ООО «Деловые женщины России», руководитель проекта.

На информационно-просветительской встрече будут рассмотрены основные вопросы, которые возникают у граждан касательно пенсии:

- Из чего она складывается?

- Что такое баллы, как их считают, исходя из зарплаты?

- Различие в начислении баллов для индивидуального предпринимателя, работника в найме и самозанятых.

- Где взять недостающие баллы?

- Что такое фиксированная часть пенсии и кому она положена?

По итогам мероприятия слушатели смогут задать спикерам вопросы, которые появятся после лекции «Моя будущая пенсия. Что о ней нужно знать?».

В Самарской областной универсальной научной библиотеке успешно работает похожий просветительский проект «Юридический ликбез», он поднимает актуальные темы: права потребителей, земельное законодательство, наследственное право, юридический аспект проблем в области ЖКХ и т.д.

Вход на мероприятие свободный.

16+

 

Фото:  пресс-служба СОУНБ

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