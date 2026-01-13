В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»

15 января в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами». Проект приурочен к 175-летию Самарской губернии и 440-летию областной столицы.

«Научный путь Самарской губернии: уроки прошлого – ключ к будущему» – такое название получил первый тематический блок выставки. Жителям города представится возможность увидеть редкие материалы, повествующие об истории крупнейших образовательных учреждений Самары, а также о жизни и труде преподавателей и выпускников, которые внесли значимый вклад в развитие науки нашего региона и всей России. Нобелевский лауреат и основоположник химической физики Николай Семёнов, богослов Павел Преображенский, краевед Иосиф Щепанский, врач Тихон Ерошевский – вот лишь некоторые имена выдающихся личностей, чьи судьбы оказались тесно переплетены с Самарским краем.

«На выставке будут представлены уникальные документы XIX века из фондов СОУНБ», – отметила заведующий краеведческим отделом Наталья Стребкова. «Это, к примеру, „Устав Самарского общества поощрения высшего образования“, „Сочинения по русскому языку“, составителем которых был ученик Самарской первой гимназии Б. Алексеевский, „Краткий очерк 25-летнего существования Самарской земской школы сельских учительниц“ и многие другие издания, которые проливают свет на историю нашего края», – добавила Наталья Александровна.

Выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами» будет открыта на протяжении всего 2026 года. Материалы экспозиции будут обновляться. В апреле стартует блок «Регион талантливых и изобретательных», посвящённый крупным самарским предприятиям, их руководителям и специалистам. В октябре будет положено начало третьему тематическому блоку «Культура и искусство Самарской губернии: эпохи, судьбы», призванному рассказать о творческом пути самарских деятелей искусства, осветить работу учреждений культуры губернии. Экспозиция представлена в рамках проекта «Самарская губерния в лицах», реализуемого в 2024–2026 годах.

