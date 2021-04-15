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В СО мероприятия к 76-й годовщине Победы пройдут при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм
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В СО мероприятия к 76-й годовщине Победы пройдут при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм

15 апреля 2021 18:57
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Традиционно центральное событие – военный парад, посвящённый 76-й годовщине Победы – пройдёт на площади Куйбышева в Самаре 9 мая.

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник – День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В Самарской области главный праздник страны будет отмечен рядом торжественных мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Победы.

Традиционно центральное событие – военный парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – пройдёт на площади Куйбышева в г.Самаре 9 мая. В параде примут участие личный состав 2-ой гвардейской общевойсковой армии, соединений и воинских частей Центрального военного округа, организаций и учреждений силовых структур, представители ЮНАРМИИ. Всего в составе парадных расчётов пройдёт более 2100 человек. В составе механизированной колонны пройдёт более 63 единиц вооружения и военной техники. В том числе впервые по площади Куйбышева пройдут зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Предусмотрена и воздушная часть военного парада.

По завершению военного парада запланировано также шествие «Бессмертного полка». Отметим, что возможность проведения данного мероприятия в очном формате будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Однако проект «Бессмертный полк онлайн» состоится при любом варианте развития событий. Опыт прошлого года по переносу шествия в интернет-пространство показал свою состоятельность. Трансляция шествия длилась почти 20 дней, её посмотрели около 25 млн человек во всём мире, было подано порядка 3 млн заявок из разных стран. В связи с высоким интересом к онлайн-шествию организаторы приняли решение провести его и в 2021 году. 

Также в Самаре запланировано проведение артиллерийского салюта и праздничного фейерверка в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Обращаем внимание, что ввиду сложной эпидемиологической ситуации, возможна корректировка формата проведения мероприятий. На сегодняшний день самоизоляция граждан старше 65 лет действует до конца апреля. Дальнейшее решение по продлению или отмене данных ограничений будет приниматься на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Дополнительно отметим, что очное участие во всех мероприятиях, приуроченных к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будет возможным только при строгом соблюдении санитарных требований, утверждённых Роспотребнадзором.

Информация обо всех изменениях в проведении мероприятий, посвящённых празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, будет сообщена дополнительно по мере поступления.

 

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