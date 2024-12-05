В Снежное отправят подарки от самарских речников

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Мультимедийное и музыкальное оборудование для детских садов, школ и домов культуры, восстановительные тренажёры и средства реабилитации в госпитали для бойцов СВО и, конечно, детские подарки от Деда мороза. Около 5 тонн гуманитарной помощи доставит в Снежное некоммерческое партнёрство – Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий (ПАССП).

В закупке и формировании гуманитарной помощи принимали участие сотрудники предприятий, входящих в ПАССП, активисты Народного фронта, жители Куйбышевского района Самары при непосредственном участии и поддержке депутата Государственной думы РФ Александра Хинштейна.

Торжественная отправка гуманитарной помощи состоится 6 декабря 2024 года.

Напомним, что за 2022, 2023 и 2024 годы совместными усилиями речников и жителей Куйбышевского района Самары уже были сформированы и доставлены 7 гуманитарных конвоев с помощью, общий вес которой составил более 50 тонн. Вклад самарских речников в общую Победу также был отмечен вручением Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий и судостроительному заводу ЗАО «Нефтефлот» памятного знака «Народный фронт. Все для Победы!» за помощь мирному населению новых территорий, участникам СВО и их семьям.