В следственный изолятор №1 УФСИН СО не попали запрещенные предметы

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В проходном коридоре контрольно-пропускного пункта следственного изолятора №1 УФСИН России по Самарской области сотрудники учреждения предотвратили попытку незаконной передачи запрещённых предметов.

При досмотре личных вещей граждан, прибывших на свидание, у гражданки И. была обнаружена сумка, в которой ухищрёнными способами были спрятаны:

– блок зарядного устройства;

– зарядное устройство Micro USB;

– проводные наушники.

По данному факту проводится проверка.

Напоминаем, что передача либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечёт за собой административную ответственность по статье 19.12 КоАП РФ. Кроме того, согласно подпункту 188.1 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов, утверждённых приказом Минюста России от 04.07.2022 № 110, факт выявления запрещённых предметов является достаточным основанием для досрочного прекращения свидания, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО