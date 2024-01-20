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По инициативе жителей в 2018 году это общественное пространство было благоустроено. Активное участие в разработке дизайн-проекта территории принимали учащиеся школы №154.
В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»
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В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»
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В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»

20 января 2024 16:45
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По инициативе жителей в 2018 году это общественное пространство было благоустроено. Активное участие в разработке дизайн-проекта территории принимали учащиеся школы №154.

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», реализуемому по решению Президента России Владимира Путина, в Самаре ежегодно благоустраиваются общественные и дворовые территории. Какие пространства преобразятся решают жители в ходе рейтингового голосования. Обновленные скверы, бульвары и парки становятся новыми точками притяжения для горожан и гостей города.

Так, в сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы», в котором приняли участие жители микрорайона. Вместе с аниматорами горожане веселились, водили хороводы и участвовали в конкурсах.

По инициативе жителей в 2018 году это общественное пространство было благоустроено. Активное участие в разработке дизайн-проекта территории принимали учащиеся школы №154. Общими усилиями удалось сохранить и преобразить природный ландшафт – озеро и дубовую рощу, вокруг расположился мини-парк для прогулок. Федеральный проект позволил реализовать давнюю задумку - организовывать концерты под открыты небом для жителей ближайших микрорайонов, проводить общие мероприятия для детей и взрослых.

Активная позиция жителей, один из решающих факторов, который определяет преобразится территория или нет. 12 января стартовал первый этап отбора общественных пространств. На основе собранных предложений из 85 территорий будет сформирован ТОП общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства. По итогам рейтингового отбора территории-победители будут комплексно благоустроены с учётом мнения жителей в 2025 году.

Предложения принимаются до 17:00 22 января 2024 года тремя способами: устно, по телефону и на сайте.

Для каждой из отобранных территорий будет разработан дизайн-проект. Во всех внутригородских районах Самары пройдут встречи с жителями, где каждый желающий сможет высказать свои предложения по дальнейшему развитию пространств.

Заключительный этап - рейтинговое голосование. Именно жители сформируют первоочередной список общественных пространств к преображению в 2025 году.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

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