В сквере на улице Авроры прошла Масленица

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Сквер на улице Авроры менее чем за полгода стал любимым местом для прогулок и проведения мероприятий. Сегодня здесь прошла Масленица.

Раньше на этом месте был стихийный рынок. Благодаря активности жителей здесь по программе "Формирование комфортной городской среды " национального проекта "Жилье и городская среда" появился сквер с фонтаном, спортивными тренажёрами, зонами для отдыха и прогулок. За проект благоустройства проголосовали более 12 тысяч жителей.

Какие общественные пространства благоустроят в следующем году - решают жители. Онлайн-голосование за территории будет проходить с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства на 2022 год, передает пресс-служба горадминистрации.