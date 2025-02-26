В школе села Спиридоновка состоялась внеплановая проверка на состояние работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

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24 февраля 2025 года, состоялась внеплановая проверка образовательной организации ГБОУ ООШ посёлка Спиридоновка на состояние работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах.

Проверка была проведена в рамках совместного визита сотрудника по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции Волжского района Анастасии Терехиной и педагога-организатора Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Центра внешкольной работы Ксении Евграфовой.

Данный визит был организован на основании общего приказа Поволжского управления Министерства образования Самарской области и Госавтоинспекции, в связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с участием несовершеннолетних на обслуживаемой территории.

Анализ происшествий 2024 года показал, что во многих школах района участились случаи дорожных аварий с участием детей. Это вызвало необходимость проведения внеплановых проверок в тех образовательных учреждениях, где произошли подобные инциденты. Основная цель таких мероприятий — повышение уровня осведомленности учащихся о правилах безопасного поведения на дорогах, а также выявление возможных недостатков в организации учебного процесса, связанных с профилактикой дорожно-транспортного травматизма среди школьников.

В ходе проверки специалисты провели ряд мероприятий, направленных на оценку состояния учебно-методической базы школы, включая наличие необходимых учебных материалов и методических пособий по безопасности дорожного движения. Особое внимание было уделено проведению практических занятий с учениками разных классов, где детям напомнили основные правила перехода проезжей части, использования светоотражающих элементов и соблюдения скоростного режима вблизи школ.

Кроме того, педагог и сотрудник Госавтоинспекции обсудили возможность внедрения новых форм работы с родителями учеников, чтобы усилить контроль за поведением детей на дороге. Планируется проведение родительских собраний, на которых будут рассматриваться актуальные вопросы профилактики дорожно-транспортного травматизма.

Важно отметить, что такие мероприятия планируется во всех образовательных учреждениях м.р. Волжский, где зафиксированы случаи ДТП с участием детей, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

Фото: пресс-служба ГАИ СО