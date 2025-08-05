В Ширяево прошел ежегодный праздник искусств «Репин навсегда»

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3 августа в историко-музейном комплексе села Ширяево прошел ежегодный праздник искусств «Репин навсегда», посвященный дню рождения великого русского художника Ильи Репина. Мероприятие, организованное Самарским областным художественным музеем, стало значимым культурным событием летнего сезона.



Юбилейные даты праздника:

- 180 лет со дня рождения И.Е. Репина (5 августа 1844 г.)

- 35 лет Дому-музею Репина в Ширяево (открыт в августе 1990 г.)

- 95 лет в 2025 году со дня рождения Аннеты Басс – инициатора создания музея

- 25 лет с момента посещения комплекса Президентом России В.В. Путиным



На фестивале «Репин навсегда» в живописном историко-музейном комплексе села Ширяево звучали настоящие народные голоса России — выступил легендарный Государственный академический Волжский русский народный хор имени П. М. Милославова. Их песни, как сама Волга, — мощные, искренние, наполненные душой и традициями. От задорных плясовых до проникновенных лирических напевов — каждый номер заряжал зрителей энергией и теплом.



Интерес вызвала презентация уникальных ароматов от ЗИМ-галереи, созданных по мотивам трех знаковых произведений Репина: «Портрет дирижера А.Г. Рубинштейна», «Бельгийский король Альберт» и «Волжский пейзаж с лодками».



Для гостей праздника были организованы разнообразные мастер-классы и ярмарка народных ремесел, где самарские мастера представили свои работы.



Директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова отметила: «Ширяево – место, где искусство прошлого встречается с современностью. Праздник «Репин навсегда» стал прекрасной возможностью показать эту связь через разные виды творчества».



«Репин навсегда» — это не только память о великом художнике, но и живая связь времён, где прошлое встречается с настоящим через музыку, живопись и творчество.

Фото: минкульт СО