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В Сергиевском районе подведены итоги изучения мнения населения о деятельности территориального органа внутренних дел

4 августа 2023 20:01
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В Сергиевском районе подведены итоги изучения мнения населения о деятельности территориального органа внутренних дел

Согласно результатам опроса, чувствуют себя защищенными 71,53% респондентов, доверяют полиции 72,85%, положительно оценивают ее работу 70,86% опрошенных.

          Одной из основных функций в деятельности российских органов внутренних дел, в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ, является обеспечение общественного доверия к полиции и прозрачности для граждан действий по поддержанию законности и правопорядка.  В связи с этим, с 1 по 2 августа текущего года, сотрудниками полиции и общественниками проводилось изучение мнения населения о деятельности полиции. Всего опрошено  302  респондента, проживающих в населенных пунктах:  Сергиевск, Суходол, Светлодольск, Серноводск, Сургут, Чёрновка, Кармало-Аделяково, Елшанка, Калиновка, Воротнее.

В опросе приняли участие мужчины (44,04%) и женщины (55,96%) в возрасте 18-24 года (29,80%), 25-54 года (40,40%), 55 лет и старше (29,80%).

          По данным опроса, чувствуют себя защищенными от преступников и посягательств на жизнь, здоровье и имущество 71,53% респондентов. Доверяют полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности –   72,85%, положительно оценивают работу МВД России 70,86% жителей, принявших участие в опросе.

Представители Общественного совета при О МВД России по Сергиевскому району Сергей Филиппов и Любовь Сычук, подводя итоги опроса общественного мнения, отметили пользу такого рода мероприятий: «Мы уверены, что результаты этого опроса будут внимательно изучены руководством отдела полиции и приняты во внимание, ведь обратная связь с населением важна для оценки работы полиции».

Не оставили без внимание столь значимое мероприятие и наши коллеги журналисты. Сюжет сергиевской телерадиокомпании "Радуга-3" вы уже можете посмотреть по ссылке https://vk.com/wall-87563767_31590

 

 

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