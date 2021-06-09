В селе Камышла открылась уникальная выставка с дополненной реальностью

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8 июня в селе Камышла Самарской области на площади перед РДК им. Анвара Давыдова состоялось торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью, посвященной празднованию 170-летия Самарской губернии.

Глава региона Дмитрий Азаров к торжественному открытию выставки направил в Камышлинский район поздравительный адрес, зачитал его генеральный директор «Газпром трансгаз Самара», депутат Самарской Губернской Думы Владимир Субботин.

«Дорогие друзья! Все вы знаете, что в этом году исполнилось 170 лет со дня создания нашей губернии. И проект «Живая история», приуроченный к этому событию, разработан для всех нас, жителей Самарской области, чтобы мы могли посредством современных технологий как можно больше узнать об истории, культуре, традициях и достижениях той земли, на которой живём. Приятно, что торжественный старт этой акции мы даём в Камышлинском районе, покоряющем своими просторами, природными богатствами и гостеприимством», – отметил в поздравительном обращении губернатор.

В приветственном слове глава Камышлинский района Рафаэль Багаутдинов отметил:

«Очень важно, чтобы каждый житель Самарской области, каждый гражданин Российской Федерации знал историю своей малой Родины. Но, к сожалению, не у каждого есть возможность посетить все интересные и уникальные места нашей области или посидеть, например, в библиотечных архивах или архивах промышленных предприятий, чтобы узнать больше об истории и современном развитии Самарской области. Сегодня у всех жителей Камышлинского района есть такая уникальная возможность – прикоснуться к истории губернии с помощью современных технологий. Я искренне хочу поблагодарить Правительство Самарской области за такую возможность».

Программа открытия выставки включала в себя разнообразные мероприятия: тематическую викторину по объектам выставки, работу интерактивной площадки «Поздравь Самарскую губернию с юбилеем», интерактивный фотокиоск, детскую площадку с анимационной игровой программой. Но центром притяжения внимания стала интерактивная выставка с дополненной реальностью (AR) «Живая история Самарской губернии». На базе современного выставочного пространства с использованием мобильного приложения «Живая история» посетителям выставки доступны 24 экспоната. Каждый экспонат имеет разноплановую анимацию, голосовое сопровождение виртуального экскурсовода и набор «зон интереса», раскрывающих отдельные сведения об объекте. Областная акция в районе продлится 7 дней.

9 июня 2021 года все жители и гости муниципального района Камышлинский смогут стать участниками деловой программы «Ресурсная среда для каждого», в рамках которой пройдет тематическая форсайт-сессия департамента информационных технологий и связи Самарской области: «Информирование граждан о возможностях получения государственных и муниципальных услуг на Едином государственном портале государственных и муниципальных услуг и Региональном портале государственных и муниципальных услуг Самарской области», спикером сессии станет Константин Пресняков, заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области.

Фото: пресс-служба облправительства