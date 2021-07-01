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В Камышле благоустраивают новые места для отдыха и досуга жителей

1 июля 2021 17:23
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Полным ходом идут работы первого этапа благоустройства сквера по ул. Красноармейская.

Запланировано благоустройство трех общественных пространств: двух скверов и территории у памятника участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в районном центре. Последняя уже сдана в эксплуатацию. Благоустройство проводится в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Теперь к памятнику чернобыльцам ведет пешеходная дорожка из брусчатки.  Рядом с монументом установлены современные уличные опоры освещения со светодиодными лампами. Установлены скамейки и урны. Торжественное открытие объекта прошло в присутствии жителей района, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, представителей администрации муниципалитета и Самарской Губернской Думы.

Полным ходом идут работы первого этапа благоустройства сквера по ул. Красноармейская. Здесь уже сделаны аккуратные пешеходные дорожки из брусчатки и новый тротуар. Проведена подготовка почвы под укладку рулонного газона, смонтировано водоснабжение и проложен электрический кабель для уличного освещения. Дальнейшие этапы благоустройства предполагают: установку садовых диванов и урн, инсталляции в виде сердца с подсветкой и надписью Камышла, установку ландшафтной фигуры коня, посадку цветов и живой изгороди, асфальтирование парковок к скверу. Так как территорию предполагают использовать и в зимнее время, то в дизайн-проекте объекта предусмотрена установка зимней горки и металлического каркаса для формирования новогодней Елки из живых ветвей хвойного дерева. 

Благоустройство сквера на ул. Красноармейская идет не только в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», но и по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». О необходимости максимально эффективного использования выделяемых на благоустройство государственных средств, неоднократно говорил Дмитрий Азаров. 

Начаты земляные работы еще в одном сквере районного центра. В рамках благоустройства здесь запланированы работы по озеленению территории посевным газоном, установка больших уличных качелей, монтаж светильников. На данный момент выполнены работы по планировке территории, выровнена и подготовлена земля для посева газона, ведутся работы по бетонированию опор для установки качелей. 

Национальный проект «Жилье и городская среда» дает возможность и для благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов. В этом году в селе Камышла преображаются два двора. По ул. Красноармейская, 35 запланирован ремонт асфальтового покрытия, установка скамеек и урн, монтаж освещения. Уже проведены работы по планировке территории, установлены бордюры, заасфальтирована часть территории, где установлены скамейки и урны. Во дворе 1 и 2 дома по ул. ДРП-3 выполнены работы для укладки асфальта, установлены бордюры. Далее будет произведено обустройство детской площадки на песчаном основании, установлены скамейки и урны, смонтировано уличное освещение.

За время реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2018 по 2020 год в Камышлинском районе благоустроено 12 дворовых и 11 общественных территорий. Преобразились пространства не только в районном центре, но и в селах Старое Ермаково, Новое Усманово.

                            

Теги: Камышла благоустройство

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