В Санкт-Петербурге потерявшую паспорт девушку выдали замуж за африканца без ее ведома

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Жительница Санкт-Петербурга, которая потеряла паспорт, при получении нового документа узнала, что она замужем за гражданином одной из африканских стран. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале, пишут "Известия".

Отмечается, что брак между россиянкой и африканцем был заключен 21 января 2022 года.

«Местная жительница пояснила, что брак она не заключала, не знакома с супругом, совместное хозяйство с ним никогда не вела. За неделю до подачи заявления в загс потеряла паспорт, в день бракосочетания новый паспорт еще не успела оформить», — говорится в сообщении.

В ведомстве предположили, что фиктивный брак был заключен с целью получения иностранцем гражданства РФ. В скором времени он будет признан недействительным.

Фото: freepik.com