В СамГМУ разрабатывают инструмент диагностики и оценки пищевого статуса подростков-спортсменов

В Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) Минздрава России разрабатывают инструмент диагностики и оценки пищевого статуса подростков-спортсменов. Результаты исследований позволят оптимизировать питание юных атлетов для достижения высоких спортивных результатов без ущерба для здоровья. За этот проект ассистента кафедры гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков СамГМУ Сабрину Трубецкую включили в число 100 лучших молодых ученых и конструкторов Самарской области.

Как пояснила Сабрина Трубецкая, юные спортсмены — это особая группа детей. Их организм работает в режиме высоких нагрузок, и стандартные медицинские подходы зачастую не работают. Например, обычный индекс массы тела (ИМТ) у тренирующегося ребенка может показывать «избыточную массу» за счет мощной мускулатуры, хотя жировой ткани при этом мало. Это приводит к ложным выводам и ошибкам в рекомендациях.

“Мы разрабатываем специализированный инструмент диагностики, который позволит оценивать не просто вес и рост, а реальный состав тела (мышцы, жир, вода) с помощью биоимпедансного анализа. Он основан на измерении электрической проводимости разных тканей организма. Также с помощью нашей методики можно будет давать гигиеническую характеристику пищевого статуса — понимать, хватает ли ребенку белков, жиров, углеводов и микроэлементов для восстановления после тренировок. Кроме того, разрабатываемая методика позволит усовершенствовать алгоритм мониторинга, чтобы вовремя замечать признаки перетренированности или дефицита питания у подростков”, — рассказала Сабрина Трубецкая.

Сейчас ученые обследуют детей, которые занимаются в спортивных секциях Самарской области, чтобы создать четкую модель мониторинга и разработать персонализированные гигиенические рекомендации по режиму дня и питания.