В Самарскую область с рабочим визитом прибыл министр спорта РФ Михаил Дегтярев

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Сегодня состоялась встреча Михаила Дегтярева с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым. Михаил Дегтярев отметил: у Самарской области славные спортивные традиции:



- По инфраструктуре спортивной Самара серьезно продвинулась благодаря чемпионату мира по футболу и людям, которые любят спорт. Были построены новые объекты и стадионы в первую очередь. Местные профессиональные клубы в Самарской области на высоком счету в своих лигах.



Михаил Дегтярев отметил: в следующем году в Самаре пройдет международный форум "Россия - спортивная держава", предстоит масштабная организационная работа. Министр спорта добавил:



- По инфраструктуре нам есть что обсудить с вами и что поддержать. У региона сформирован прекрасный запросный лист. Здесь и крытые катки, и универсальные спортивные залы. Мы готовы их поддержать.



Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул: региональным правительством разрабатывается программа "Мастер спорта".



- Она не про мастеров спорта, а про то, чтобы создать такие условия развития, мотивации, чтобы каждый житель Самарской области в любом возрасте мог получить возможность стать мастером спорта. Это будет касаться регионального поощрения для спортсменов, которые добиваются высоких результатов - на всероссийских соревнованиях, международных, мы будем делать региональное поощрение. Тем, кто стал кандидатом в мастера спорта, стал мастером спорта. И, конечно, предстоит большая работа с тренерским штабом. Мы знаем, что самое главное - сформировать такую команду тренеров, чтобы у детей (да и не только у них), тех, кто хочет заниматься профессиональным спортом, были лучшие наставники - они у нас здесь есть. Мы будем их поддерживать, расширять эту поддержку.



После личной встречи Михаил Дегтярев и Вячеслав Федорищев посетили самарские стадионы "Локомотив" и "Торпедо", где пообщались со спортсменами и их наставниками.



Почетные гости встретились с фехтовальщиками - воспитанниками ГАУ ДО СО "СШОР №5" Самарская область и МБУ ДО г.о. Самара "СШОР №17", в том числе с призерами олимпийских игр в Токио братьями Бородачевыми и их тренером Элиной Орловой, а также заглянули на тренировку секции художественной гимнастики.



Также Михаил Дегтярев дал интервью изданию министерства спорта Самарской области СпортКоманда63 и программе "Мастера спорта" телеканала Губерния, которая выходит по инициативе врио губернатора Самарской области. Интервью с министром - уже в ближайшем выпуске, который выйдет в эфир 10 августа.

Фото: минспорта СО