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Организация, осуществляющая реконструкцию мемориального комплекса, дополнительно очистит гранитные доски перед размещением на обновленной стене. 
В самарском парке Победы приступили к реконструкции мемориального комплекса
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В самарском парке Победы приступили к реконструкции мемориального комплекса

31 января 2025 20:00
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Организация, осуществляющая реконструкцию мемориального комплекса, дополнительно очистит гранитные доски перед размещением на обновленной стене. 

В парке Победы города Самара приступили к реконструкции мемориального комплекса с именами куйбышевцев – участников парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве.

«Главный мемориальный комплекс парка Победы был открыт в 1998 году. Косметический и текущий ремонт комплекса проводился ежегодно. В связи с ухудшением состояния основания стены мемориала принято решение о его полной реконструкции. На следующей неделе произведут демонтаж стены. Гранитные доски с именами куйбышевцев – участников парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве уже сняты со стены и перевезены для временного хранения на склад. После завершения ремонта стены они будут возвращены на прежние места», – сообщил заместитель главы города Самара Александр Андриянов.
 

Организация, осуществляющая реконструкцию мемориального комплекса, дополнительно очистит гранитные доски перед размещением на обновленной стене. 

В 2025 году в парке Победы запланированы также реконструкция комплекса фонтанов, обустройство искусственного озера, благоустройство аллей парка, а также площади возле Вечного огня.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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