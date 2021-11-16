В Самарском регионе сотрудники ГИБДД проводят занятия по ПДД с детьми

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С 2018 года в Самарском регионе функционирует мобильный центр «Лаборатория безопасности».

Торжественное открытие центра «Лаборатория безопасности» состоялось в рамках реализации федерального проекта по безопасности дорожного движения. Организаторами проекта выступили Госавтоинспекция МВД России, Российский союз автостраховщиков при поддержке экспертного центра «Движение без опасности», Министерство образования и науки и Министерство транспорта РФ.

Мобильность центра позволяет выезжать в отдаленные районы региона и привозить с собой все необходимое оборудование для проведения занятий по разработанной методике. Внутри специального микроавтобуса находятся велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети и многое другое. Данное оборудование предназначено для моделирования дорожных ситуаций и обучения детей моделям поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным.

В практической части школьники могут покататься на самокатах и узнать правила безопасного управления, а также проверить собственную реакцию с помощью специальной планки. На столе-макете улично-дорожной сети ребята показывают свои знания о безопасном движении по маршруту «дом – школа – дом» и многое другое.

Комплексная программа «Лаборатории безопасности» активно реализует современные методы обучения, направленные на развитие умений и навыков у школьников в области безопасности дорожного движения. Все дети заинтересованы в занятиях, ведь подвижные тематические игры и командные задачи по ПДД непременно находят отклик у ребят.