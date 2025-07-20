В Самарском регионе прошло профилактическое мероприятие «Ремень безопасности»

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Цель акции - повысить дисциплину водителей и пассажиров, напомнить о важности использования ремней безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции Самарского региона продолжают проводить профилактические мероприятия с участниками дорожного движения.

Так, в рамках профилактического мероприятия «Ремень безопасности!», сотрудники Госавтоинспекции О МВД России по Шенталинскому району напомнили водителям и пассажирам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и использовании ремней безопасности, сводящих к минимуму риск получения дорожных травм.

В ходе бесед полицейские обратили внимание водителей и пассажиров на то, что при аварии на скорости 80 км/ч и выше, вес пассажира увеличивается в разы, что приводит к более тяжким последствиям при столкновении. Использование ремня безопасности значительно снижает риск гибели водителя и пассажиров автомобиля при дорожно-транспортном происшествии.

В завершении бесед сотрудники Госавтоинспекции вручили водителям тематические памятки и обратились ко всем участникам дорожного движения с просьбой соблюдать Правила дорожного движения.