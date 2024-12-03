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В самарском парке Победы зажгли вечный огонь

3 декабря 2024 20:20
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В начале 2025 года в парке  начнется реконструкция главного мемориального комплекса, открытого в 1998 году.

В начале 2025 года в парке  начнется реконструкция главного мемориального комплекса, открытого в 1998 году. Здесь размещены имена куйбышевцев - участников парада Победы 1945-го на Красной площади в Москве.

Работы в парке стартовали в этом году. Уже выполнен косметический ремонт открытой сцены, приведено в порядок покрытие на детской площадке, установлен вечный огонь. Он начал функционировать 3 декабря.

- Утром шли мимо - еще не работал. А к вечеру его зажгли, - рассказала sovainfo.ru жительница Самары.

В 2025 году здесь помимо обновления главного мемориального комплекса планируется реконструировать фонтаны, обустроить искусственное озеро, благоустроить аллеи и площадь возле вечного огня.

Источник:   СОВА

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

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