В самарском парке Победы зажгли вечный огонь

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В начале 2025 года в парке начнется реконструкция главного мемориального комплекса, открытого в 1998 году. Здесь размещены имена куйбышевцев - участников парада Победы 1945-го на Красной площади в Москве.

Работы в парке стартовали в этом году. Уже выполнен косметический ремонт открытой сцены, приведено в порядок покрытие на детской площадке, установлен вечный огонь. Он начал функционировать 3 декабря.

- Утром шли мимо - еще не работал. А к вечеру его зажгли, - рассказала sovainfo.ru жительница Самары.

В 2025 году здесь помимо обновления главного мемориального комплекса планируется реконструировать фонтаны, обустроить искусственное озеро, благоустроить аллеи и площадь возле вечного огня.

Источник: СОВА

Фото: pxhere.com