Я нашел ошибку
Главные новости:
В суд с требованием провести ремонт крыши обратилась жительница дома.
В Сызрани судебные приставы проконтролировали ремонт кровли  многоквартирного дом
Исследование охватило 400 руководителей ИТ-подразделений среднего и крупного бизнеса РФ.
Beeline Cloud признан лидером российского рынка провайдеров по удовлетворенности и лояльности клиентов 
Ориентировочный срок завершения работ - 10 сентября 2025 года.
На улице Демократической в Самаре временно меняется схема дорожного движения
В губернии более 220 тысяч волонтёров.
Регион готовится к открытию новых Добро.Центров
Он посвящен истории велосипедного спорта и расскажет о его значении для Самары в прошлом и настоящем.
В самарском Музее Модерна откроется новый выставочный проект «На велосипеде в космос»
Будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения.
Ночью 12 августа местами в Самарской области ожидается туман
На острове Поджабный хотят высадить свыше 250 тысяч сосен
На острове Поджабный хотят высадить свыше 250 тысяч сосен
В Самаре еще два дома стали объектами культурного наследия
В Самаре еще два дома стали объектами культурного наследия
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В самарском Музее Модерна откроется новый выставочный проект «На велосипеде в космос»

11 августа 2025 14:16
98
Он посвящен истории велосипедного спорта и расскажет о его значении для Самары в прошлом и настоящем.

14 августа в 19:00 в Музее Модерна состоится открытие нового выставочного проекта «На велосипеде в космос» (0+). Он посвящен истории велосипедного спорта и расскажет о его значении для Самары в прошлом и настоящем.

На выставке можно будет увидеть уникальные модели из коллекции Политехнического музея Москвы: велосипед «бегунок» без педалей К. Драйза образца 1817 года, легендарный «костотряс» Мишо 1886 года, велосипед-паук с большим передним колесом, тандем, спортивно-трековые велосипеды и другие примеры XIX–XX веков. Также будут представлены архивные документы, фотографии и предметы конца XIX века, необходимые каждому велосипедисту – номера, фонари, ключи. Значительная часть выставки посвящена истории Ракетно-космического центра «Прогресс», который был эвакуирован в Куйбышев из Москвы во время Великой Отечественной войны, а в дореволюционную эпоху носил название «Дукс» и выпускал велосипеды, а не ракеты.

Выставка будет работать в Музее Модерна (ул. Красноармейская, 15) с 14 августа 2025 года по 1 февраля 2026 года. Вход на открытие будет свободным. Подробная информация - по телефону: +7 (846) 333-24-98.

Партнерами выставки является Политехнический музей (Москва), РКЦ «Прогресс», Музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая», Самарская областная универсальная научная библиотека, Центральный государственный архив Самарской области.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ориентировочный срок завершения работ - 10 сентября 2025 года.
11 августа 2025, 14:39
На улице Демократической в Самаре временно меняется схема дорожного движения
Ориентировочный срок завершения работ - 10 сентября 2025 года. Общество
48
В губернии более 220 тысяч волонтёров.
11 августа 2025, 14:25
Регион готовится к открытию новых Добро.Центров
В губернии более 220 тысяч волонтёров. Общество
67
Будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения.
11 августа 2025, 14:10
Ночью 12 августа местами в Самарской области ожидается туман
Будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. Экология
104
В центре внимания
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
11 августа 2025  11:17
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
188
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025  11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
177
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
515
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
10 августа 2025  13:18
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
417
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
9 августа 2025  14:58
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
1434
Весь список