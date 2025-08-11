В самарском Музее Модерна откроется новый выставочный проект «На велосипеде в космос»

98

14 августа в 19:00 в Музее Модерна состоится открытие нового выставочного проекта «На велосипеде в космос» (0+). Он посвящен истории велосипедного спорта и расскажет о его значении для Самары в прошлом и настоящем.



На выставке можно будет увидеть уникальные модели из коллекции Политехнического музея Москвы: велосипед «бегунок» без педалей К. Драйза образца 1817 года, легендарный «костотряс» Мишо 1886 года, велосипед-паук с большим передним колесом, тандем, спортивно-трековые велосипеды и другие примеры XIX–XX веков. Также будут представлены архивные документы, фотографии и предметы конца XIX века, необходимые каждому велосипедисту – номера, фонари, ключи. Значительная часть выставки посвящена истории Ракетно-космического центра «Прогресс», который был эвакуирован в Куйбышев из Москвы во время Великой Отечественной войны, а в дореволюционную эпоху носил название «Дукс» и выпускал велосипеды, а не ракеты.



Выставка будет работать в Музее Модерна (ул. Красноармейская, 15) с 14 августа 2025 года по 1 февраля 2026 года. Вход на открытие будет свободным. Подробная информация - по телефону: +7 (846) 333-24-98.



Партнерами выставки является Политехнический музей (Москва), РКЦ «Прогресс», Музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая», Самарская областная универсальная научная библиотека, Центральный государственный архив Самарской области.

Фото: администрация Самары