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В Самарском колледже строительства и предпринимательства провели специализированное мероприятие для учащихся

5 июня 2025 17:16
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По профилактике вовлечения в преступную деятельность посредством сети Интернет и противодействию актуальным информационным угрозам.

В Самарском колледже строительства и предпринимательства провели специализированное мероприятие для учащихся по профилактике вовлечения в преступную деятельность посредством сети Интернет и противодействию актуальным информационным угрозам.

В рамках мероприятия представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области и руководитель Самарского отделения Национального центра помощи Иван Андрианов подробно рассказал об актуальных дистанционных угрозах в глобальной сети Интернет, а также об ответственности за совершение преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Отдельно остановились на "мифах", которые активно распространяются в молодежной среде, которые часто становятся факторами вовлечения в преступную деятельность именно по средством информационных технологий. Для студентов профиля графического дизайна подробно с примерами рассказали о недопустимости пропаганды незаконного оборота наркотических веществ и опасности вовлечение в деятельность организованных преступных групп дистанционно через профильные вакансии.

Важным аспектом рассмотрели вовлечение в террористическую активность учащихся посредством сети Интернет в том, числе лиц ранее участвовавших в совершении других преступлений посредством сети Интернет, а также о преступной практике вовлечения жертв дистанционных мошенничеств к совершению преступлений.

Учащимся рассказали о возможности участия в охране общественного порядка в качестве народных дружинников и в качестве волонтеров Национального центра помощи по поиску без вести пропавших и профилактики.

 

Фото:   Национальный центр помощи/ГУ МВД СО

Теги: Самара

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