В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»

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Мероприятие было организовано Центром адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области при содействии Совета ветеранов СВО. Призер Паралимпийских игр, тренер по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Вячеслав Ленский и ветеран СВО, игрок команды «ЦСК ВВС-следж», член сборных команд Самарской области по следж-хоккею и плаванию ПОДА Юрий Лобанов рассказали собравшимся о своем пути в спорте, о том, как преодолевать ограничения по здоровью и добиваться поставленных целей.

Участники встречи, среди которых были ветераны СВО, члены семей участников СВО, врачи и медсестры получили информацию о паралимпийском движении и о возможностях занятий адаптивной физкультурой и спортом, которые созданы в Самарской области при поддержке областного правительства. После завершения «Паралимпийского урока» Юрий Лобанов посетил палаты находящихся на лечении участников СВО, пообщался с ними лично и поздравил с наступающим новым годом.

Фото: минспорта СО