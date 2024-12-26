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В самарском госпитале ветеранов войн состоялся «Паралимпийский урок»

26 декабря 2024 14:39
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Призер Паралимпийских игр Вячеслав Ленский и ветеран СВО, игрок команды «ЦСК ВВС-следж» Юрий Лобанов рассказали собравшимся о своем пути в спорте, о том, как преодолевать ограничения по здоровью и добиваться поставленных целей.

Мероприятие было организовано Центром адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области при содействии Совета ветеранов СВО. Призер Паралимпийских игр, тренер по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Вячеслав Ленский и ветеран СВО, игрок команды «ЦСК ВВС-следж», член сборных команд Самарской области по следж-хоккею и плаванию ПОДА Юрий Лобанов рассказали собравшимся о своем пути в спорте, о том, как преодолевать ограничения по здоровью и добиваться поставленных целей.

Участники встречи, среди которых были ветераны СВО, члены семей участников СВО, врачи и медсестры получили информацию о паралимпийском движении и о возможностях занятий адаптивной физкультурой и спортом, которые созданы в Самарской области при поддержке областного правительства. После завершения «Паралимпийского урока» Юрий Лобанов посетил палаты находящихся на лечении участников СВО, пообщался с ними лично и поздравил с наступающим новым годом.

 

Фото:  минспорта СО

Теги: Мероприятия Самара

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