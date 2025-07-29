В самарском Доме журналиста состоится открытие фотовыставки Владимира Привалова  «Фрагменты реальности. Природа»

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В Доме журналиста 31 июля в 13.00 состоится открытие персональной фотовыставки Владимира Привалова «Фрагменты реальности. Природа». 0+

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение Самарского областного отделения СЖР.

«Фрагменты реальности. Природа» – это погружение в мир живой и неживой природы, возможность разглядеть то, что буквально у нас под ногами или перед глазами: камни, растения, древесную кору, зыбь воды, причудливые узоры листьев... Созерцание и умиротворение, мысли о вечном, философия красоты.

Владимир Дмитриевич Привалов родился в Куйбышеве 27 октября 1941 года; член Союза фотохудожников России, кандидат технических наук, выпускник Куйбышевского Политехнического института, фотопутешественник, натуралист, по профессии – инженер-электрик. Приверженец классической фотографии, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России. Много путешествует. Объектом его творчества является природа.

Фотоискусством занимается со студенческих лет. Сейчас Владимиру Привалову 83 года. Домашний фотоархив Владимира Привалова насчитывает более 52 000 напечатанных снимков.



Владимир Привалов зрителю:

– При общении с природой возникает чрезвычайно волнующее состояние. Именно малые пространства в природе, созерцание ее фрагментов вызывают такое состояние. Здесь мы можем прикоснуться к замшелому камню, полюбоваться резными листьями папоротника, поразиться причудливым орнаментом лишайников на поверхности отполированного временем камня. Трепетность состояния усиливается, если вид чистой природы дополняется шумом морского прибоя, ветром и одиночеством.

Молчаливые камни, тысячами лет лежащие в окружении бархата мхов, тихие ручьи, непрерывно текущие с гор и бесконечная гармония невольно наводят на размышления о том, кто мы, зачем мы, если и так без нас всё ладно. Именно здесь думается о вечном.

Фото: Самарское областное отделение Союза журналистов России