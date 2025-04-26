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В Самарской Третьяковке 30 апреля  открывается выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда»

26 апреля 2025 17:34
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В центре проекта шедевры Винсента Ван Гога, Клода Моне, Поля Сезанна, Отона Фриеза, Анри Матисса, Андре Дерена и Огюста Эрбена.

30 апреля в филиале Третьяковской галереи в Самаре открывается выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда», сообщает Третьяковка в Самаре.  16+

В центре проекта шедевры Винсента Ван Гога, Клода Моне, Поля Сезанна, Отона Фриеза, Анри Матисса, Андре Дерена и Огюста Эрбена. Они вступают в диалог с отечественной живописью 1900-1920-х годов, любимыми художниками коллекционера Ивана Морозова — Константином Коровиным и Александром Головиным, а также с произведениями Игоря Грабаря, Константина Сомова, Николая Милиоти, Мартироса Сарьяна и других авторов.

Коллекционер Морозов в последние годы собирательства обратил внимание на художников-авангардистов из «Бубнового валета», и именно эта, важная сторона его коллекции, в большей степени приоткрыта на выставке в филиале Третьяковской галереи в Самаре.

 Михаил Савченко, директор филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре:

"Большая удача, что в Самаре будут представлены полотна художников мирового уровня. Мы увидим диалог русского и европейского искусства. Это знаковый проект, подтверждающий статус и масштаб нашей работы. Приглашаю всех на выставку, такое событиенельзя пропустить".
 

Павел Морозов, генеральный директор ГК «Акрон Холдинг», член Попечительского совета филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре:

"Выставка «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда» — это наш юбилейный вклад в искусство и дань уважения человеку, который, будучи предпринимателем и видным общественным деятелем, находил время на поиски самых ярких полотен, ставших настоящими жемчужинами фондов музеев России. В Самаре впервые будут экспонироваться мировые шедевры живописи, которые, я уверен, никого не оставят равнодушными. И эта выставка станет значимым событием в культурной жизни страны".

 

Фото:  Третьяковка в Самаре

Теги: Самара

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