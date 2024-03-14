В Самарской регионе полицейские провели профилактические мероприятия с детьми

149

В Клявлинском районе сотрудник Госавтоинспекции Александр Дубников провел классный час по Правилам дорожного движения и профилактике детского дорожно - транспортного травматизма среди учащихся средней общеобразовательной имени В. Маскина.

Старший лейтенант полиции привел статистику детских дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных за 2 месяца 2024 года на территории района. Разобрал типичные ошибки несовершеннолетних, такие как управление электросамокатами по дорогам общего пользования, езда на велосипеде подростка, достигшего возраста 14 лет, использование гаджетов во время движения, популяризация ношения светоотражающих элементов на верхней одежде.

Инспектор довел до сведения ребят, что за отсутствие соответствующего водительского удостоверения у водителя транспортного средства, предусматривает наказание в виде административного штрафа от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Напомнил, что управлять мопедом можно с 16 лет при наличии категории «М», а мотоциклом категории «А» - с 18 лет.

Мотоциклы должны быть зарегистрированы в установленном порядке. За несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности для владельцев транспортных средств в соответствии со ст.12.37 предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

Также, Александр Петрович рассказал ребятам о правилах поведения на проезжей части, пешеходном переходе и о важности использования детских удерживающих устройств в автотранспорте.

Особое внимание было уделено о небезопасном использовании наушников при прослушивании музыки и мобильного телефона при переходе через проезжую часть дороги.

Ребята охотно участвовали в беседе и решали различные задачи по правилам дорожного движения, выразив их в различных рисунках.

В заключение встречи инспектор пожелал учащимся соблюдать правила дорожного движения и вручил участникам встречи светоотражатели и сладкие призы.

В Приволжье, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения территориального отдела Сергей Грецов провел беседу со студентами Обшаровского государственного техникума имени В.И.Суркова.

Основной целью беседы явилось формирование правовой грамотности и предотвращение совершения административных правонарушений в области дорожного движения. Старший лейтенант полиции рассказал студентам об административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, за управление транспортными средствами водителями, не имеющими права управления, а также о недопустимости использования мобильного телефона во время участия в дорожном движении, как отвлекающего фактора.

В ходе мероприятия, ребята задавали вопросы, касающиеся обучения в автошколе, получения водительского удостоверения, правил при управлении мототранспорта.

В завершении встречи студентам вручили тематические памятки и напомнили, что залог их безопасности на дороге – это внимание, ответственность и неукоснительное соблюдении Правил дорожного движения.