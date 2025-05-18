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20 мая в 13:00 в Самарской областной научной библиотеке состоится региональная акция «Большой краеведческий диктант». Жители города смогут проверить, насколько хорошо они знают свой родной край.

Напомним, что 2025 год в России отмечен празднованием 80-летия Победы, а также объявлен по инициативе Президента Годом защитника Отечества. В Самаре в этом году ещё отмечают 165-летие основания старейшего учреждения культуры губернии – Самарской областной универсальной научной библиотеки. Эти памятные даты найдут своё отражение в содержании теста, а в целом участникам диктанта предстоит ответить на ряд вопросов, связанных с историей, культурой и экономикой губернии, с её известными уроженцами, живописными местами.

Какие деятели внесли свой вклад в развитие культурного пространства региона? Каких редких животных можно встретить в Красной книге Самарской области? Попробовать найти ответы на эти и многие другие вопросы смогут все жители областной столицы!

Все участники диктанта получат именные сертификаты вне зависимости от результатов тестирования.

Вход свободный! 16+