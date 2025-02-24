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В Самарской областной больнице прошла интерактивная выставка военных атрибутов для юных пациентов

24 февраля 2025 17:41
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Дети смогли не только увидеть, но и примерить элементы военной экипировки, а также узнать больше о службе и истории своей страны.

Ко Дню Защитника Отечества в педиатрическом корпусе Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина ветераны специальной военной операции и представители казачества организовали интерактивную выставку военных атрибутов для юных пациентов. Дети смогли не только увидеть, но и примерить элементы военной экипировки, а также узнать больше о службе и истории своей страны.

Этот визит стал важным событием для ребят, находящихся на лечении. Встреча с ветеранами и казаками помогла им отвлечься от больничных будней, получить новые впечатления.

 «Сегодня мы привезли немного колорита, чтобы показать ребятам, как выглядит казачья культура. Особенно это важно в больнице, где дети с различными заболеваниями проходят лечение. Мы надеемся, что наше выступление помогло им отвлечься», - отметил атаман, сотник ХКО ВВКО «Хутор Свято–Никольский» Дмитрий Ковбота.

В ходе встречи юные пациенты активно задавали вопросы гостям, интересовались бытом в условиях спецоперации и трудностями, с которыми сталкиваются военные. Ветераны и представители казачества делились своими историями, подчеркивая важность патриотизма и любви к Родине.

 «Мы ездим по школам с уроками мужества и привозим небольшую выставку трофеев, связанных с СВО. Я считаю, что важно донести до молодежи, что в трудную минуту нужно помогать своей стране. В первую очередь им необходимо получить образование и профессию. Кто-то станет военным, кто-то врачом или учителем. Мы все должны внести свой вклад в развитие страны. Думаю, в преддверии Дня защитника Отечества это особенно актуально», - отметил представитель некоммерческой организации «Помощь инвалидам и участникам боевых действий СВО» Сергей Петров.

Подобные мероприятия не только помогают детям справляться с трудностями, но и воспитывают в них чувство патриотизма, уважение к истории и традициям своей страны.

 

Фото:   минздрав СО

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