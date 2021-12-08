В Самарской областной библиотеке для молодёжи подведут итоги Международной акции «Полк@ Победы - 2021»

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В День Героев Отечества, 9 декабря 13:30 (МСК), Самарская областная библиотека для молодежи (Самара, проспект Ленина, 14) проведет трансляцию по подведению итогов Международной молодёжной патриотической акции «Полк@ Победы - 2021» с участием библиотек-соорганизаторов.

За весь год в Акции приняли участие библиотеки 37 муниципальных образований Самарской области, 19 регионов РФ и трех стран Ближнего Зарубежья, было прислано порядка 1 000 работ.

Обращаясь к организаторам и участникам акции министр культуры Самарской области Татьяна Павловна Мрдуляш отметила: «Это замечательное общероссийское движение, которое позволяет нам вновь и вновь обращаться к произведениям о Великой отечественной войне, к художественной литературе, которые осмысляют этот сложный период в жизни нашей страны, этот подвиг, этот невероятно тяжелый опыт всех, кто пережил это время. Я хочу пожелать всем участникам акции «Полк@Победы» творческих успехов и, конечно же, продолжать обращаться к великой русской литературе и вдохновляться через неё, осмыслять через неё наш исторический опыт».

Акция вызвала живой отклик по всей стране, а также, в 2020 году вошла в ТОП-100 лучших идей на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив при Правительстве Российской Федерации, из более 15 000 инициатив по всей России.

В 2021 году участники Акции смогли принять участие в двух направлениях: изобразительное искусство (нарисовать героев из прочитанных книг) и фото-постановка литературных героев книг о Великой Отечественной войне.

Основным событием в рамках Акции в 2021 году был флешмоб, который прошел 22 июня в 12.00 не только в Самарской области, но и регионах РФ и странах Ближнего Зарубежья и был посвящен 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

ПРОГРАММА подведения итогов Международной патриотической Акции «Полк@ Победы - 2021»:

13:30 - 13:45 - приветственное слово участникам от министра культуры Самарской области Т.П. Мрдуляш

13:45 – 14:10 - Подведение итогов и вручение памятных подарков активным библиотекам – участницам

14:10 – 14:25 Опыт реализации Акции библиотеками – участницами

(zoom-подключение библиотек Алтайского края, Брянской и Саратовской областей)

14:25 – 14:30 Презентация видеоверсии Акции – 2021

14:30 – 14:45 Топ-5 книг 2021 года

14:45 – 15:00 Презентация информационного ресурса Акции (сайт http://polk-pobedi.soub.ru/ ) и нововведений в следующем году

15:00 – 15:30 Волонтеры культуры читают произведения о войне