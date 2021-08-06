В  Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств

78

В соответствии с приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 6 августа 2021г. № 524, в связи с наступлением высокой пожарной опасности в лесах Самарской области, установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств с 06.08.2021 по 13.08.2021 года включительно во всех лесничествах на территории Самарской области. Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8(846)2310063.