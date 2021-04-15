В Самарской области прошли масштабные учения по ликвидации природных пожаров

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Сегодня, 15 апреля 2021 года, на территории пожарно-химической станции 3 типа в поселке Волжский, откуда ведется мониторинг пожарной обстановки в лесах по всему региону, прошли масштабные учения по ликвидации природных пожаров. В учениях приняли участие 130 человек личного состава ГБУ «Самаралес» и МЧС по Самарской области, 28 единиц лесопожарной техники.

По легенде учений низовой пожар охватил 10 гектаров лесного фонда. Огнеборцы за считанные минуты ликвидировали учебный пожар.

«Основной причиной возгораний является человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем, поджоги сухой травы. Штраф за разведение костров в лесу составляет до 5 тысяч рублей. Но и эта мера не останавливает нарушителей. С начала этого года любители барбекю на природе создали 10 очагов распространения огня. Только благодаря слаженным действиям всех служб, их удалось оперативно потушить», – рассказал главный лесничий Красноярского лесничества Вячеслав Бажуткин.

Сохранение лесов - одна из основных задач национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Большое внимание мерам по профилактике пожаров уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В регионе реализуется целый ряд мероприятий, проводится пополнение парка лесопожарной техники и оборудования. За последние два года он обновлен практически полностью. «Сегодня, когда есть внимание к этой отрасли, есть возможность приобретать дополнительные средства для борьбы с пожарами и их предотвращения», - подчеркнул Глава региона. В 2021 году эта работа будет продолжена. Планируется приобрести 44 единицы лесопожарной техники и более 50 единиц оборудования, в том числе и для ГБУ СО «Самаралес».

В целях предупреждения возникновения пожароопасных ситуаций с 15 апреля на территории Самарской области установлен особый противопожарный режим. В случае необходимости это позволит министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области принимать решения об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, о проведении в лесах определенных видов работ.

Кроме того, сотрудники министерства совместно с сотрудниками МЧС и полиции будут патрулироваться лесной фонд, места массового отдыха населения, летние оздоровительные лагеря, территории дачных товариществ, санаториев и туристических баз.

В преддверии майских праздников лесники настоятельно просят граждан воздержаться от походов в лес и разведения костров на дачных участках.