Я нашел ошибку
Главные новости:
Встреча была посвящена повышению доступности и улучшению качества госуслуг в сфере образования, здравоохранения, трудоустройства и соцзащиты.
Дмитрий Азаров принял участие в совместном заседании президиума Госсовета РФ и АСИ
В период с 15 по 21 апреля в большинстве районов Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов - 4 класс.
Олег Бойко принял участие в пресс-конференции «КП в Самара» на тему пожароопасной обстановки в регионе
Весеннее половодье сейчас проходит в нормальном режиме, водохранилище не переполнено
Представители ГЭС в пресс-центре "КП-Самара" рассказали, когда начнут сбрасывать воду для пропуска паводка
Традиционно центральное событие – военный парад, посвящённый 76-й годовщине Победы – пройдёт на площади Куйбышева в Самаре 9 мая.
В СО мероприятия к 76-й годовщине Победы пройдут при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм
По легенде учений низовой пожар охватил 10 гектаров лесного фонда. Огнеборцы за считанные минуты ликвидировали учебный пожар.
В Самарской области прошли масштабные учения по ликвидации природных пожаров
Мероприятие проходит ежегодно на площадке выставочного центра «Экспо-Волга» и включает трехдневную деловую программу. 
В Самаре состоялось открытие Поволжского энергетического форума и выставки «Энергетика и ЖКХ» 2021
В регионах может появиться единый оператор газификации, который упростит процедуру подключения к сетям.
«Единая Россия» будет добиваться бесплатного подключения жителей к газу – партия направит свои предложения Президенту
Программа СберБанка «Господдержка-2020» стала вполне органическим и экономически оправданным способом стимуляции спроса в пандемию.
СберБанк выдал льготной ипотеки почти на 600 млрд рублей
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
1.3
EUR 92.23
1.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области прошли масштабные учения по ликвидации природных пожаров

15 апреля 2021 18:47
89
По легенде учений низовой пожар охватил 10 гектаров лесного фонда. Огнеборцы за считанные минуты ликвидировали учебный пожар.

Сегодня, 15 апреля 2021 года, на территории пожарно-химической станции 3 типа в поселке Волжский, откуда ведется мониторинг пожарной обстановки в лесах по всему региону, прошли масштабные учения по ликвидации природных пожаров. В учениях приняли участие 130 человек личного состава ГБУ «Самаралес» и МЧС по Самарской области, 28 единиц лесопожарной техники. 

По легенде учений низовой пожар охватил 10 гектаров лесного фонда. Огнеборцы за считанные минуты ликвидировали учебный пожар.

«Основной причиной возгораний является человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем, поджоги сухой травы. Штраф за разведение костров в лесу составляет до 5 тысяч рублей. Но и эта мера не останавливает нарушителей. С начала этого года любители барбекю на природе создали 10 очагов распространения огня. Только благодаря слаженным действиям всех служб, их удалось оперативно потушить», – рассказал главный лесничий Красноярского лесничества Вячеслав Бажуткин.

Сохранение лесов - одна из основных задач национального проекта «Экология», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Большое внимание мерам по профилактике пожаров уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В регионе реализуется целый ряд мероприятий, проводится пополнение парка лесопожарной техники и оборудования. За последние два года он обновлен практически полностью. «Сегодня, когда есть внимание к этой отрасли, есть возможность приобретать дополнительные средства для борьбы с пожарами и их предотвращения», - подчеркнул Глава региона. В 2021 году эта работа будет продолжена. Планируется приобрести 44 единицы лесопожарной техники и более 50 единиц оборудования, в том числе и для ГБУ СО «Самаралес». 

В целях предупреждения возникновения пожароопасных ситуаций с 15 апреля на территории Самарской области установлен особый противопожарный режим. В случае необходимости это позволит министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области принимать решения об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, о проведении в лесах определенных видов работ.

Кроме того, сотрудники министерства совместно с сотрудниками МЧС и полиции будут патрулироваться лесной фонд, места массового отдыха населения, летние оздоровительные лагеря, территории дачных товариществ, санаториев и туристических баз. 

В преддверии майских праздников лесники настоятельно просят граждан воздержаться от походов в лес и разведения костров на дачных участках.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Образование
Родителям в Самарской области предложили доплачивать за семейное образование детей
15 апреля 2021  12:51
Родителям в Самарской области предложили доплачивать за семейное образование детей
184
В четверг, 15 апреля, в 14.00 в пресс-центре агентства пройдет лекция
14 апреля 2021  18:01
СОВА и Самарский университет в честь 60-летия космонавтики запускает просветительский проект – лекторий "Открытый космос"
570
Институт искусственного интеллекта представил свои ключевые компетенции. В основе инновационных разработок Института - принципы междисциплинарности.
13 апреля 2021  16:55
Состоялась торжественное открытие Института искусственного интеллекта Самарского университета
611
Весь список
В центре внимания
Встреча была посвящена повышению доступности и улучшению качества госуслуг в сфере образования, здравоохранения, трудоустройства и соцзащиты.
15 апреля 2021  19:57
Дмитрий Азаров принял участие в совместном заседании президиума Госсовета РФ и АСИ
Политика
14
Мероприятие проходит ежегодно на площадке выставочного центра «Экспо-Волга» и включает трехдневную деловую программу. 
15 апреля 2021  18:28
В Самаре состоялось открытие Поволжского энергетического форума и выставки «Энергетика и ЖКХ» 2021
Экономика
123
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
15 апреля 2021  13:47
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
240
Митрополит Сергий освятил спорную стройку РПЦ около Ботсада в Самаре
15 апреля 2021  13:35
Митрополит Сергий освятил спорную стройку РПЦ около Ботсада в Самаре
Строительство
200
Сервис аренды самокатов Urent заработал в Самаре
15 апреля 2021  11:34
Сервис аренды самокатов Urent заработал в Самаре
Общество
306
Весь список