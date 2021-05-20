В Самарской области начнет работу Долговой центр УФНС  СО

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31 мая 2021 года начнет работу Долговой центр УФНС России по Самарской области (Межрайонная ИФНС России № 23 по Самарской области).

Это вновь созданная специализированная инспекция, на которую возложены функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, полнотой и своевременностью уплаты в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов и страховых взносов, иных обязательных платежей, администрируемых налоговыми органами, по управлению долгом в части урегулирования (взыскания) задолженности.

Кроме этого Инспекция осуществляет следующие полномочия:

- взыскание с организаций и индивидуальных предпринимателей в установленном законодательством Российской Федерации порядке недоимку, а также пени, проценты и штрафы по налогам, сборам и страховым взносам;

- формирует и направляет в адрес организаций и ИП требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов, а также осуществляет контроль за их исполнением;

- осуществляет взыскание задолженности за счет средств и имущества должников, арест активов неплательщиков;

- осуществляет приостановление операций по счетам должников;

- принимает в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об изменении сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

Инспекция осуществляет полномочия на всей территории Самарской области во взаимодействии с налоговыми органами.

Подобные центры функционируют и в других регионах России. Их основная задача – повышение эффективности взыскания налоговой задолженности путем перехода к стратегии управления долгом, направленной на предупреждение образования задолженности, побуждение ее погашения.

Межрайонная ИФНС России № 23 по Самарской области, на базе которой действует Долговой центр, располагается по адресу: 445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Голосова, 32а, передает пресс-служба УФНС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области