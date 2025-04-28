В Самарской области завершился итоговый этап Чемпионата по профмастерству «Профессионалы»

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В пятницу, 25 апреля, в Самаре объявили результаты итогового (межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Переработка нефти и газа». За звание победителя боролись конкурсанты в сопровождении экспертов-наставников из 11 регионов России.

Обращаясь к участникам чемпионатного движения, главный консультант управления профессионального образования министерства образования Самарской области Илья Казаков и заместитель начальника технического отдела Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода Юрий Макаренко, напомнили о важности чемпионатов для развития профессиональных навыков конкурсантов, а также о значении нефтяной промышленности для экономики страны и Самарской области.

В Самарской области создание максимально комфортных условий для учебы, работы и самореализации молодежи – задача, поставленная губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Участие региона в мероприятиях всероссийского чемпионатного движения, олимпиадах и других соревнованиях помогает повысить интерес молодежи к точным наукам и рабочим специальностям.

По сумме набранных баллов победителем Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Переработка нефти и газа» стал студент Самарского политехнического колледжа Семен Авагян, второе место занял Глеб Фаменко из Ярославской области, третье место у представителя Красноярского края Даниила Горнакова. Три медальона «За профессионализм» разделили конкурсанты из Пермского края, Оренбургской и Омской областей.

Призёры межрегионального этапа чемпионата награждены медалями и дипломами, а также получили приглашение пройти стажировку в ОА «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод». В 2026 году Самарская область снова примет соревнования итогового (межрегионального) этапа «Профессионалы».

Фото: ЦПО Самарской области