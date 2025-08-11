В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»

131

Полицейские и общественники провели цикл мероприятий, направленных на популяризацию здорового и законопослушного образа жизни среди несовершеннолетних.

На территории Самарской области, в рамках Всероссийской акции МВД России, приуроченной ко Дню физкультурника, полицейские и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел провели цикл спортивно-профилактических мероприятий с подрастающим поколением, направленный на популяризацию спорта и здорового образа жизни, укрепление доверия между полицией и населением, а также предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних.

Так, в Жигулевске, Кинеле, Кинель-Черкасском и Похвистневском районах сотрудники полиции и общественники провели с ребятами занятия физкультурой и рассказали о важности вовлечения подростков в активный досуг и профилактику противоправных действий посредством спорта и доверительного общения с сотрудниками органов внутренних дел.

В ходе мероприятий полицейские напомнили детям об основных правилах безопасного поведения, об ответственности за нарушение законодательства и рассказали о службе в органах внутренних дел.

Кроме того, сотрудники полиции подчеркнули важность ведения здорового образа жизни и отметили, что регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек и дисциплина – это основа благополучного будущего.

Встречи прошли в неформальной обстановке. Ребята получили массу положительных эмоций и ответы на все интересующие их вопросы.