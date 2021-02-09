В Самарской области зарегистрированы два новых случая бешенства

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Два новых случая бешенства зарегистрированы на территории Самарской области. В Хворостянском районе, в селе Хворостянка в личном подворье на улице Фрунзе от бешенства погибла домашняя собака. В селе Челно-Вершины Челно-Вершинского района на улице Майская местные жители обнаружили погибшую дикую лису. В ГБУ СО «Самарская областная ветеринарная лаборатория» был проведен анализ проб головного мозга погибших животных. И у собаки, и у лисы был выявлен антиген вируса бешенства.

На территории сел Хворостянка и Челно-Вершины введены ограничительные мероприятия. Карантин продлится два месяца. В этот период в населенных пунктах запрещено проведение выставок с участием домашних животных, запрещены перевозки и отлов животных.

Всего с начала 2021 года на территории Самарской области были зафиксированы пять случаев бешенства. В райцентре Сергиевского района – в п. Сергиевск, где от бешенства погибла домашняя собака на улице Островского.

Также бешенство было обнаружено в селе Старый Шунгут Исаклинского района (вирус подхватила домашняя собака в частном подворье на улице Центральной) и в поселке Таш-Кустьяново Большеглушицкого района (от бешенства погибла лиса).

Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области напоминают о том, что бешенство – чрезвычайно опасное вирусное заболевание, которое всегда заканчивается смертью больного. Относится к болезням животных, которыми может болеть человек. За всю историю человечества не было ни одного случая выздоровления от бешенства: это абсолютно смертельное заболевание. Заражение человека происходит при попадании слюны больного бешенством животного на повреждённую кожу или слизистые оболочки, а также при укусе.

Более 60 процентов из заболевших бешенством животных составляют лисы. Остальные животные – это собаки, кошки, еноты, крупный и мелкий рогатый скот. Территория Самарской области является природным очагом бешенства в дикой фауне. Учитывая серьёзную опасность для человека от заболевших бешенством животных, необходимо проявлять повышенное внимание к поведению диких и домашних животных. Если дикое животное подходит к месту проживания человека и при этом не боится его – это явный признак, что животное может быть больным. Недопустимо входить с таким животным в контакт, допускать к нему домашних животных. В этом случае необходимо сообщить о необычном поведении диких, домашних или сельскохозяйственных животных, а тем более, если животные погибли, - специалистам ветеринарной службы. При укусе необходимо срочно обратиться в лечебное заведение для проведения курса антирабических прививок.

Фото: Россельхознадзора по Самарской области