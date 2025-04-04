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В Самарской области запущен сервис по трудоустройству для участников СВО

4 апреля 2025 16:16
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На сайте собраны вакансии, подходящие для участников СВО, на промышленных предприятиях, в учреждениях образования, культуры, спорта и т.д.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области разработан и запущен интернет-сервис по возможностям трудоустройства для участников специальной военной операции «Самара - работа для СВОих» - https://trud-svo-samara.bitrix24site.ru/.

На сайте собраны вакансии, подходящие для участников СВО, на промышленных предприятиях, в учреждениях образования, культуры, спорта и т.д. Есть раздел с вакансиями для людей без опыта работы, для людей с ограничениями по здоровью, с гибким графиком. Кроме того, через сервис можно оформить заявку на назначение персонального куратора от службы занятости, получить информацию о возможности вступить в клуб «Работа для СВОих», возможности пройти профессиональное обучение или о мерах поддержки при открытии своего дела.

«Служба занятости Самарской области уделяет особое внимание работе с участниками специальной военной операции и членами их семей, - отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – В первую очередь, речь идет о содействии в трудоустройстве и профобучении. Понимаем, насколько важно участникам СВО как можно скорее вернуться к мирной жизни, поэтому при каждом территориальном центре занятости создали клубы «Работа для СВОих», где участники могут получить разного рода поддержку и встретиться с представителями различных органов власти и ведомств для решения актуальных вопросов. Сервис «Самара – работа для СВОих» дает возможность, не выходя из дома, онлайн, получить информацию как о вакансиях, так и об услугах службы занятости».

 Если необходима дополнительная консультация или содействие в трудоустройстве можно обратиться в контакт-центр службы занятости населения Самарской области по тел. 8 800 302-15-44.

 

Фото:  газета "Волжская коммуна"

Теги: Самара

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