В Самарской области взлетели цены на свинину и курицу

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За последние три месяца в Самарской области существенно подорожало мясо. Судя по данным Самарастата, больше всего цены взлетели на свинину и курицу.

— В первую неделю июня килограмм свинины в среднем стоил 287,42 рубля, курицы — 178,55 рубля. А по итогам 11 дней сентября цена за килограмм свинины — 321,19 рубля, за килограмм куриного мяса — 200,35 рубля, — говорится в отчетах Самарастата.

Подорожание коснулось и другого мяса. Так, по документам ведомства статистики, в начале лета кило говядины стоило 488 рублей, а в сентябре — уже 494 рубля. Незначительно выросла за три месяца и цена баранины — с 574 рублей за кг в начале лета до 579 рублей в начале осени, пишет 63.ру.