В Самарской области временно полностью закроют движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал» около Зеленовки

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Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области информирует: с 5 по 10 апреля текущего года в Самарской области полностью закроют движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал» около Зеленовки.

«Полное ограничение движения для транспортных средств в ночное время с 01.00 до 03.00 (самарское время) будет вводиться в связи с производством краткосрочных дорожных работ», — сообщили в региональном Минтрансе.

Перекрытие трассы будет происходить на участке км 983 + 000 – км 984 + 000. Ограничения вводятся в часы минимальной транспортной нагрузки.

В случае острой необходимости объехать участок работ можно будет через мкр. Поволжский, Комсомольского района Тольятти. Проезд будет разрешен только легковому транспорту.

Строители приложат максимум усилий, чтобы сократить временные неудобства, вызванные необходимостью проведения строительно-монтажных работ.