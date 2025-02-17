В Самарской области весной откроется новый центр велопроката

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Самарская область продолжает развивать туристическую инфраструктуру, делая акцент на активный отдых и доступность для всех категорий путешественников. Уже весной в селе Рождествено, расположенном на живописном правом берегу Волги, откроется новый Центр активного туризма. Проект реализован при грантовой поддержке министерства туризма Самарской области, в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Новый велоцентр станет отправной точкой для любителей велопрогулок по красивейшим маршрутам региона. В Самарской области существует большое количество веломаршрутов, по пути которых открываются красивейшие виды на природу Жигулевских гор и Волгу.

В центре будет доступен прокат современных велосипедов – более 100 единиц, включая модели для взрослых и детей. Гости и жители Самарской области могут арендовать велосипед как на сутки, так и всего на несколько часов. На месте есть возможность подобрать туристический маршрут с помощью цифрового навигатора с мобильным аудиогидом.

Инфраструктура центра включает уличную зону с ремонтной станцией, оборудованные велопарковки, зоны отдыха и детский игровой комплекс. Также запланировано открытие зоны стрит-фуда, что сделает посещение центра еще более комфортным и приятным.

В 2024 году, благодаря грантовой поддержке, новая туристическая инфраструктура (глэмпинги, доступные для лиц с ограниченными возможностями здоровья, пункты проката, причальная инфраструктура, детские и спортивно-игровые площадки) появилась в 8 муниципальных образованиях региона, включая Волжский, Нефтегорский, Ставропольский, Сызранский, Безенчукский и Шигонский районы, а также города Тольятти и Самара. Обновление туристической инфраструктуры – часть программы социально-экономического развития Самарской области 2024-2029 гг., представленной Губернатором Вячеславом Федорищевым. Мероприятия программы направлены, в том числе на повышение узнаваемости региона на туристической карте страны и увеличение туристического потока.

Фото: Министерство туризма Самарской области.