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В Самарской области ведутся масштабные работы по обеспечению безопасности дорожного движения

26 сентября 2023 17:11
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Направленные не только на ремонт дорог, но и на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение смертности на дорогах.

В Самарской области в целях достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведутся масштабные работы, направленные не только на ремонт дорог, но и на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение смертности на дорогах.

В текущем году для достижения целей нацпроекта только на дорогах регионального значения запланировано проведение более 400 инженерных мероприятий.

«Мероприятия включают в себя оборудование нерегулируемых пешеходных переходов пешеходными светофорами Т-7 с освещением, устройство барьерного и пешеходного ограждений, искусственных дорожных неровностей, установку дорожных знаков увеличенного размера, знаков с внутренней подсветкой, устройство дополнительных секций светофоров, нанесение дополнительной разметки, изменение организации дорожного движения и других мероприятий. Мы стараемся не допустить возникновения новых очагов аварийности и максимально обезопасить дороги», - говорит руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Данилов.

Один из примеров такой работы в 2023 году - устройство нового пешеходного перехода на региональной трассе «Усть-Кинельский - Новый Сарбай» - Урал – Муханово в поселке Усть-Кинельский города Кинель.

Рост социально-экономического развития поселка и высокие темпы жилого строительства сформировали потребность в обустройстве дополнительного пешеходного перехода вдоль интенсивной трассы. Из-за перехода дороги в отсутствии оборудованного перехода на одном из участков дороги в 2022-2023 годах Госавтоинспекция зафиксировала два случая наездов на пешеходов.

Дополнительный пешеходный переход появился в сентябре 2023 года. Помимо разметки его оборудовали светофором типа Т-7 с автономным освещением и искусственной дорожной неровностью.

«Исторически эта дорога делит поселок на две части: южную и северную. Основная масса социальных объектов находится на южной стороне поселка, а жилые объекты, предприятия расположены по обоим сторонам дороги, которая стала своеобразной «полосой препятствий» между ними. Изначально на 9-ти километровом участке трассы на территории села располагалось всего два пешеходных перехода. В часы пик и с началом дачного сезона переходить дорогу без пешеходного перехода было очень опасно.   Сейчас на этой трассе оборудовано 9 пешеходных переходов. Мы надеемся, что, благодаря нацпроекту, наши жители будут чувствовать себя в безопасности при переходе дороги», - говорит заместитель руководителя Усть-Кинельского территориального управления администрации городского округа Кинель Андрей Титов.

«Устройство нового пешеходного перехода в Усть-Кинельском - это один из примеров работы, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Мы рассчитываем, что проведенные мероприятия позволят исключить новые дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездом на пешеходов, на данном участке», - подчеркнул начальник ГИБДД Кинельского района Андрей Бердников.

Дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности дорог Самарской области предусмотрены и в ходе работ по капремонту и ремонту дорог нацпроекта. Так, в 2023 году благодаря капитальному ремонту вдоль региональных трасс на территории 8 населенных пунктов Самарской области появятся новые тротуары и улично-дорожное освещение. Общая протяженность построенных тротуаров составит 19,6 км, а линий освещения – 21,6 км.

Кроме того, на объектах нацпроекта в этом году установят свыше 6 тысяч дорожных знаков, 37 тысяч погонных метров барьерного ограждения, 13,5 тысяч погонных метров пешеходных ограждений, 138 светофоров, 54 новых искусственных дорожных неровности, более 800 погонных метров шумовых полос, поставят шумозащитные экраны и 77 остановок общественного транспорта, оснастят более 70 пешеходных переходов. Также на объектах нацпроекта нанесут более 800 тысяч погонных метров новой дорожной разметки.

«Перед проведением дорожных работ мы анализируем проекты и по необходимости вносим корректировки, чтобы отремонтированные дороги соответствовали новым требованиям, нормативам и ГОСТам. Отмечу, что благодаря системной работе и тесному сотрудничеству с ГИБДД по Самарской области на дорогах регионального значения количество мест концентрации ДТП с 2017 по 2022 годы сократилось вдвое - со 130 до 60», - отметил Александр Данилов.

 

Фото:   ru.freepik.com

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