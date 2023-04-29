В Самарской области в территориальных ОВД подвели итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа»

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В рамках Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» в территориальных органах внутренних дел Самарской области сотрудники полиции и общественники определили работы, которые будут направлены в региональный главк полиции для участия в следующем этапе.

Так, конкурсной комиссией в составе представителей общественного совета при МУ МВД России «Сызранское» и руководства сызранской полиции предстоял нелегкий выбор, ведь каждая из представленных работ уникальна и неповторима. В этом году активными участниками отборочного этапа стали не только дети сызранских полицейских, но и ребята, занимающиеся в кружках и секциях «Дворца творчества детей и молодежи», учащиеся школ города. Главный герой детских поделок – всеми любимый Дядя Степа – был представлен из картона, пластилина, ткани, в технике пирографии. Полицейских и общественников не оставил равнодушными светильник 10-летней Ульяны с настоящей лампочкой в виде фонаря и полицейского Дяди Степы с улыбающейся собакой на поводке под ним. После продолжительных дебатов члены конкурсной комиссии решили добавить к этой поделке и «Дядю Степу на страже порядка», выполненного из ткани 10-летним Денисом. А среди участников в самой юной возрастной категории в Самару поедет работа из полимерной глины 7-летней Анечки.

В Хворостянском районе лучшей работой стала поделка ученика 4 класса с. Хворостянка Дениса. Мальчик, увлекающийся рисованием, резьбой по дереву и посещающий секцию адаптированного тхэквондо, изобразил любимого всеми литературного героя полицейским, стоящим на страже детской безопасности: Дядя Степа помогает ребятам перейти по пешеходному переходу и следит за дорожной обстановкой. Врио начальника О МВД России по Хворостянскому району Сергей Линьков поздравил Дениса с заслуженной победой, поинтересовался успехами в учебе и спорте, поблагодарил родителей за активное участие в проводимых мероприятиях и помощь детям. Председатель территориального общественного совета Татьяна Железникова пожелала мальчику исполнения самых заветных желаний и непременно стать победителем областного уровня. И, конечно же, по доброй традиции Денису были вручены подарки за участие в конкурсе. В свою очередь, мама Дениса – Мария Александровна – поблагодарила полицейских и общественников за организацию мероприятия и оказанное внимание к детям.

Начальник отделения по работе с личным составом О МВД России по г. Жигулевску Инесса Евграфова вместе с председателем территориального общественного совета Денисом Поплавским наградили победителей и участников конкурса дипломами и подарками. «Я благодарю всех ребят за участие и проявленный интерес к замечательному конкурсу! Нам очень трудно было определить победителей, все работы были на высшем уровне», - отметил Денис Поплавский. Лучшими признаны работы 13-летней Дианы, 9-летнего Александра и 8-летней Анастасии.

Красочные и непохожие друг на друга творческие работы участников из разных уголков Самарского региона не оставили равнодушными полицейских и общественников. Руководство ОМВД России по Приволжскому району и представители территориального общественного совета отметили, что все ребята проявили фантазию и творческий подход, поблагодарив их за участие.

Авторов работ ждут грамоты и подарки от полицейских и общественников. А совсем скоро Общественным советом при областном главке будут определены победители регионального этапа конкурса.