В Самарской области в рамках Всероссийской акции проходит Зарядка со стражем порядка

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Встречи направлены на популяризацию здорового образа жизни, пропаганду физической активности, а также укрепление доверия между полицией и населением.

Сотрудники полиции Самарской области совместно с членами общественных советов и представителями «Движение Первых» в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» проводят мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, пропаганду физической активности, а также укрепление доверия между полицией и населением.

Так, в преддверии Дня физкультурника, в Чапаевске, Кошкинском и Клявлинском районах полицейские, общественники и «Движение Первых» организовали для юных жителей региона спортивные разминки на свежем воздухе.

В ходе мероприятий организаторы сообщили ребятам о пользе физических упражнений, отметив, что регулярные занятия спортом не только помогают укрепить здоровье, но и дисциплинируют, а также рассказали о работе полицейских, подчеркнув, что для сотрудника органов внутренних дел очень важна хорошая физическая подготовка.

Кроме того, полицейские продемонстрировали детям устройство служебного автомобиля Госавтоинспекции и напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать ПДД при переходе проезжей части и при использовании велосипедов, самокатов, и других средств индивидуальной мобильности.

Под грамотным руководством полицейских и представителей общественности дети с радостью выполнили предложенные упражнения.

В завершение мероприятия ребята пообещали гостям продолжать занятия физкультурой каждый день и сделали совместные фотографии на память.

Заместитель начальника отдела МВД России по городу Чапаевску подполковник полиции Сергей Никитин подчеркнул важность подобного рода мероприятий для привлечения внимания взрослых и детей к вопросу необходимости физической активности и формирования здорового образа жизни.