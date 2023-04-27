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В Самарской области в рамках международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!» пройдет «Ночь военно-исторических музеев»

27 апреля 2023 12:08
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В Самарской области в рамках международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!» пройдет «Ночь военно-исторических музеев»

3 мая с 18 до 23 часов в Самарской области пройдет акция «Ночь военно-исторических музеев». В этот день в рамках мероприятий международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!» основные экспозиции музейно-выставочных организаций Самарской области – участников фестиваля можно будет посетить бесплатно.

Музеи хранят память о значимых событиях, которые повлияли на ход мировой истории, они рассказывают и показывают факты прошлого, помогая разобраться в настоящем. «Ночь военно-исторических музеев» – часть программы фестиваля «Гитары в строю», который поможет гостям и жителям Самарской области прикоснуться к великой истории народа-победителя. В акции примут участие:

– Исторический парк «Россия – моя история» (г. Самара, ул. Красноармейская, 131, ТЦ «Гудок», 3 этаж);

– Военно-исторический музей (г. Самара, ул. Куйбышева, 157);

– Музей Э.А. Рязанова (г. Самара, ул. Фрунзе, 120);

– Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова (г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 137);

– Краеведческий музей городского округа Сызрань (г. Сызрань, пер. Достоевского, 34);

– Музей истории города Отрадного (г. Отрадный, ул. Первомайская, 28);

– Историко-краеведческий музей муниципального района Волжский Самарской области имени А.В. Юшкина (Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умёт, ул. Советская, 124);

– Историко-краеведческий музей им. П.Я. Русяева МБУ «Управление культуры м.р. Большеглушицкий Самарской области» (Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Советская, 32);

– Борский краеведческий музей (Самарская область, с. Борское, ул. Ленинградская, 60);

– Музей-панорама «Огненная дуга» (Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Красноармейская, 104А);

– Сергиевский историко-краеведческий музей (Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Советская, 45).

Напомним, международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!» пройдет в Самарской области с 1 по 6 мая. «Самарская область становится столицей антифашистского движения», – подчеркнул масштабность предстоящего события Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции с участием руководителя проекта «Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!» Виталием Мироновым.  

На 6 дней Самарская область станет площадкой масштабных патриотических мероприятий, главной целью которых является необходимость международной солидарности в общей борьбе с проявлением фашизма и неонацизма. В Самарском регионе пройдут: патриотический мотопробег, открытые показы тематических фильмов, состоятся просветительские мероприятия – дискуссии, лектории, круглые столы, будут работать интерактивные площадки Фестивального городка, пройдут концерты с участием известных творческих коллективов и музыкантов международного уровня.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта (https://antifasongfest.ru/) и в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/samara_gvs).

 

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