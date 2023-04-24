В Самарской области в этом году планируют капитально отремонтировать 159 км инженерных сетей

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В Самарской области повышают качество и надежность коммунальной инфраструктуры. Для этого утвердили госпрограмму по модернизации коммунального комплекса региона на 2023-2027 годы. Благодаря ей в области капитально отремонтируют 17 линейных объектов, среди них объекты по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению.

За счет этого порядка 80 тысяч жителей губернии смогут ощутить на себе улучшение качества коммунальных услуг и снизится число коммунальных аварий.

В настоящее время в утверждённую программу готовят поправки. Планируется выделить допсредства на 2023 год, чтобы в этом году капитально отремонтировать 159 км сетей вместо заявленных 89 км.

Работа по созданию и улучшению условий жизни для людей Правительство РФ ведет во всех регионах страны.

«Для жителей страны важно развитие инфраструктуры, - отмечает заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. - У нас сегодня наработан большой набор инструментов, которые доступны регионам. С каждым мы отрабатываем отдельно, оперативно рассматриваем все заявки на новую инфраструктуру».

Развитие дорожной сети и сокращение логистических издержек — еще одно из приоритетных направлений российских властей. Общий размер финансирования пятилетнего плана дорожной деятельности составляет почти 13 трлн рублей. Регионы получат около 140 млрд рублей казначейских кредитов на обновление дорог и 50 млрд рублей казначейских кредитов на обновление общественного транспорта.

В Самарской области в этом году отремонтируют 475,22 км дорог, из них по нацпроекту БКД - 233,46 км.

Пассажирский транспорт в Самарской области также пополнят новыми автобусами и трамваями. Порядка 150 автобусов запустят по маршрутам Самарской области, 50 из них в Самаре. И 12 новых трамваев выйдут в рейс в этом году. Кроме этого, выделены деньги на постройку новых вокзальных павильонов в трех муниципальных районах.