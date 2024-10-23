В Самарской области утвердили охранные зоны для 20 объектов культурного наследия

132

Восемь из них находятся на территории областной столицы.

Региональное Управление государственной охраны объектов культурного наследия утвердило зоны охраны, режим использования земель и требования к строительству в границах территорий 20 ОКН, расположенных на территории губернии.



В Самаре:



- бюст Фрунзе Михаила Васильевича (на заводской территории предприятия);

- памятник Кржижановскому Глебу Максимилиановичу (Локомотивное депо им. Кржижановского);

- памятник Ленину Владимиру Ильичу (сквер на площади у металлургического завода им. Ленина);

- самолет-штурмовик "Ил-2" - памятник трудовой и боевой славы куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны;

- братская могила, в которой захоронены советские воины, умершие от ран в госпиталях Куйбышева в годы Великой Отечественной войны (городское кладбище);

- могила актера Г. А. Шебуева (старое городское кладбище);

- могила архитектора А. А. Щербачева (старое городское кладбище);

- усадьба потомственного почетного гражданина города купца И. Л. Санина (ул. Самарская, 201-203 / ул. Ярмарочная, 17, литеры а, в).



В Большой Глушице:



- торговая лавка (ул. Советская, 43);

- дом Кучкова (ул. Советская, 53);

- дом Попова (ул. Советская, 81).



В Борском районе:



- церковь Казанской иконы Божией Матери (село Покровка, ул. Центральная);

- церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая (село Страхово).



В Сызрани:



- лавки Христорождественского собора (ул. Советская, 5);

- Сызранская гидроэлектрическая станция на реке Сызранке (ул. Островная, 8);

- здание главного корпуса второй полицейской части (ул. Тимирязева, 35 / ул. Урицкого, 77).



В Похвистневском районе:



- дом поэта Артура Моро (село Красные Ключи, ул. Школьная, 6а);

- железнодорожная школа (Похвистнево, ул. Кооперативная, 47).



А также:



- здание бывшего начального народного училища (Шигонский район, село Усолье);

- церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Красноармейский район, село Волчанка, ул. Советская, 54б);

- церковь Михаила Архангела (Исаклинский район, село Малое Ишуткино, ул. Центральная, 3);

- здание церкви (Нефтегорский район, село Покровка);